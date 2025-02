Elite Round qualificazione Europeo U19 si giocherà in Calabria

Se per la Nazionale Under 19 sarà la prima volta a Crotone e Catanzaro, la Calabria nell'ultimo anno e mezzo ha ospitato diversi eventi legati alle Nazionali: nell'ottobre del 2023 il Round 1 di qualificazione all'Europeo Under 17 Femminile a Cosenza e la sfida di Elite League Under 20 tra Italia e Polonia proprio a Catanzaro. E sempre Cosenza, nell'aprile del 2024, è stata il teatro di Italia-Paesi Bassi, gara valida per le qualificazioni a Women's EURO 2025. L'ultimo precedente a Crotone risale invece a un Italia-Portogallo Under 20 dell'ottobre 2018, terminato 2-1 per i portoghesi.