Eli Dasa, capitano di Israele: "Italia in difficoltà, meritavamo noi"

Sulle tensioni nel post gara tra Israele e Italia si è espresso anche Eli Dasa, difensore e capitano degli israeliani: "L'Italia era in difficoltà, infatti hanno esultato come se avessero vinto contro la squadra migliore al mondo. Penso che avremmo meritato la vittoria, loro non hanno fatto altro che provocare per tutta la partita ma so che anche questo fa parte del gioco". Il finale di partita è stato sicuramente teso, tanto che secondo il portale israeliano Sport5 alcuni membri della delegazione azzurra sarebbero andati a scusarsi per il comportamento di alcuni giocatori.