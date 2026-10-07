Elezioni Fifa, l'ex Cagliari Ramon Vega si ricandida e sfida Infantino: "Il calcio è in rianimazione"

Vega ci aveva già provato nel 2015, in seguito alla sospensione dell'ex presidente Sepp Blatter. Quattro anni più tardi aveva annunciato la volontà di sfidare Infantino, ma non riuscì a ottenere il sostegno necessario per essere inserito nella lista dei candidati, non avendo raggiunto la quota richiesta di cinque federazioni affiliate su un totale di 211. "Mi candido perché la mia vita mi ha preparato a servire questo sport - ha affermato Vega in una nota - Il calcio non appartiene a presidenti, confederazioni o dirigenti. Il calcio è lo sport della gente e appartiene a tutti: giocatori, allenatori, arbitri, tifosi, volontari, club, leghe, associazioni e comunità".