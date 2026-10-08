eFootball Championship 2027: al via con l'Inter la nuova stagione

Konami annuncia i dettagli dell’eFootball Championship 2027, il torneo ufficiale eSports dedicato a eFootball, titolo free-to-play disponibile per console, PC e dispositivi mobile. La stagione 2027 introdurrà un nuovo percorso competitivo, e aumenterà i posti disponibili per le finali mondiali da 16 a 24, nelle divisioni Console e Mobile. Anche il montepremi totale aumenterà, da 100.000 a 300.000 dollari.
La stagione 2027 vedrà due competizioni principali: l’eFootball Championship 2027 Club Event (Club Event), che incoronerà il miglior giocatore di ciascun club partner - tra cui FC Barcelona e Manchester United, e l’eFootball Championship 2027 Open (Open), aperto ai giocatori di tutto il mondo. I vincitori degli eventi locali organizzati in vari paesi e territori di tutto il mondo si qualificheranno direttamente per le finali mondiali, creando ulteriori opportunità per i giocatori d’élite di competere sul più importante palcoscenico eSports di eFootball.
I giocatori che supereranno le fasi del Club Event, e degli Open e Local Event, si aggiudicheranno un posto alle Finali Mondiali dell’eFootball Championship 2027, in programma nell’estate del 2027. La stagione inizia oggi con l’eFootball Championship 2027 FC Internazionale Milano, che determinerà il giocatore che rappresenterà il club. Inoltre, i giocatori che otterranno i migliori piazzamenti nell’evento di classifica del Round 3 all’interno del gioco potranno ottenere ricompense speciali Show Time e utilizzarle per rafforzare le proprie squadre.
I giocatori che vinceranno le Club Finals saranno, inoltre, invitati a partecipare all’esclusivo programma Club Tour, che offrirà loro l’opportunità di visitare lo stadio del club partner, assistere a una partita ufficiale e partecipare a un tour dello stadio.
La scorsa stagione, eFootball Championship ha registrato un numero record di 45 milioni di partecipanti in tutto il mondo. Sulla scia di questo successo, la stagione 2027 riunirà ancora una volta giocatori provenienti da ogni parte del globo, che si sfideranno per diventare il prossimo campione del mondo di eFootball.