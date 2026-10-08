eFootball Championship 2027: al via con l'Inter la nuova stagione

Konami annuncia i dettagli dell’eFootball Championship 2027, il torneo ufficiale eSports dedicato a eFootball, titolo free-to-play disponibile per console, PC e dispositivi mobile. La stagione 2027 introdurrà un nuovo percorso competitivo, e aumenterà i posti disponibili per le finali mondiali da 16 a 24, nelle divisioni Console e Mobile. Anche il montepremi totale aumenterà, da 100.000 a 300.000 dollari.