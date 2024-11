Il mondo del calcio ecuadoriano è in lutto per la morte del 22enne Marco Angulo. Il centrocampista della Liga de Quito, con un passato in MLS, è venuto a mancare in ospedale 35 giorni dopo l'incidente d'auto in cui era rimasto coinvolto e che lo aveva lasciato gravemente ferito. Angulo vantava anche 3 presenze nella nazionale maggiore.