Ecco l'album Panini 2025, una tradizione guardando al futuro

"L'album è un grande romanzo popolare, per un grande spettacolo. C'è un forte legame con la tradizione, ma soprattutto un tentativo di innovare per essere vicini alle generazioni più giovani. E' un altro pezzo del nostro passato, ma soprattutto del nostro futuro", ha dichiarato l'ad della Lega Serie A Luigi De Siervo. Ci sarà poi una sezione dedicata all'esito del campionato, con una serie di figurine 'reloaded' in abbinamento ai quotidiani sportivi, in particolare con le figurine del 'Player of the match' qu0est'anno brandizzato proprio Panini. "Con il Panini Player of the match iniziamo una collaborazione diretta, penso che faremo tante altre cose e spero che possa andare avanti nel tempo", ha detto il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli. Una novità riguarda anche la Serie B con gli aggiornamenti, già previsti in Serie A. Paolo Bedin, neo presidente Lega B, ha detto: "Da 64 anni è presente sull'album anche la B, nel prossimo futuro con una proiezione sul digitale". Per la Lega Pro presente il presidente Matteo Marani: "Vedere qui tutte le leghe è una cosa molto bella, un messaggio importante sotto tutti i punti di vista. E' l'unica vera opera documentale del nostro calcio, anche solo per ricordare i volti dei calciatori. Un'opera anche culturale". Infine l'altra grande novità è l'album dedicato soltanto al calcio femminile. La presentazione avverrà il 6 febbraio nella sede della Figc.