Eccellenza, il Bocale Calcio aggiunge la bandiera della Palestina sulla divisa

Il Bocale Calcio ADMO aggiunge la bandiera della Palestina sulle divise ufficiali di rappresentanza: “Bocale for Free Palestine”. Il Bocale Calcio ADMO, da sempre sensibile ai temi sociali e alla tutela dei diritti umani, annuncia con orgoglio un gesto simbolico ma di grande significato: la bandiera della Palestina sarà inserita sul colletto delle divise ufficiali di uscita della stagione 2025/26. Con questa scelta, il club intende lanciare un messaggio chiaro e diretto, ribadendo il proprio impegno a favore della pace, dei diritti fondamentali e della tutela dei bambini e delle comunità colpite da conflitti. Con questa iniziativa, il Bocale Calcio ADMO conferma la propria filosofia: lo sport non è solo competizione, ma anche strumento di coscienza civile e di difesa dei diritti fondamentali.