Eca indica Chiellini in Commissione competizioni Uefa per club

L'ex difensore della Juventus Giorgio Chiellini, oggi dirigente del club bianconero, è stato nominato dal Consiglio dell'Eca come rappresentante nella Commissione Competizioni Uefa per Club, previa approvazione dell'Esecutivo Uefa. Con Chiellini nominati anche il presidente del Porto Andre Villas Boas e Niclas Carlnén del Malmö FF. Lo ha reso noto l'Eca, l'Associazione dei Club Europei, in un comunicato dopo l'ultimo Consiglio di Amministrazione del 2024 a Budapest. La Juventus è rientrata recentemente a far parte dell'Eca dopo esserne uscita nel 2021 in occasione del lancio del progetto, poi tramontato, della Superlega da parte dell'ex presidente bianconero Andrea Agnelli che era anche a capo dell'Eca. Per Chiellini, di recente diventato dirigente della Juventus, è il primo incarico di rilievo a livello internazionale della sua 'nuova' carriera.