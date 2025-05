Dybala tra Roma e... Boca: "Tengo una porta aperta per il ritorno in Argentina"

Difficile sopportare l'assenza dalla Nazionale, richiamo fortissimo per ogni sudamericano, col rammarico di non poter aiutare la Roma in questo rush finale verso un posto Champions: "Sapere che sarei tornato in nazionale era bellissimo. Essere lì mi aiuta e doverci rinunciare mi uccide. Mi preparo tutto l'anno per giocare quelle poche partite che abbiamo". Parlando del suo futuro, non immediato, ha poi precisato: "Tengo una porta aperta per il ritorno in Argentina, ma ancora non lo so. Paredes mi fa pressione per andare al Boca. La verità è che ancora non so cosa farò in futuro. Dipende anche dal lavoro e della famiglia".