Ds Como: "Orgogliosi della salvezza, non era scontata"

"Siamo molto orgogliosi, raggiungere la salvezza con quattro giornate d'anticipo non era così scontato per una neopromossa. Abbiamo lavorato tanto fin dall'inizio, credendo in questo obiettivo e passando anche per momenti negativi ma li abbiamo gestiti con grande equilibrio. Siamo fieri di quello che abbiamo fatto". Così Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, dopo la salvezza matematica raggiunta dalla squadra di Fabregas. "La squadra è maturata tanto. Abbiamo sempre creduto nel processo di crescita e nei metodi di allenamento di Fabregas. Quando la squadra e lo staff hanno cominciato a capire meglio la Serie A, si è arrivati alle prestazioni recenti", ha aggiunto.