Ds Antonelli: "Sogno salvezza svanito, ma Venezia riparte con ambizione"

"Abbiamo iniziato la stagione sotto il simbolo dell''Unione'. Alimentati da questa passione, l'unione tra squadra, tifosi, società e stampa ci ha permesso, nonostante le tante difficoltà, di arrivare all'ultima giornata provando a realizzare l'impresa. Il nostro sogno era quello di regalare la salvezza a questa società e ai nostri fantastici tifosi, che fino all'ultimo ci hanno sostenuto, e per questo li ringrazio. In questi giorni dovremo metabolizzare rapidamente il risultato sportivo, analizzando in modo critico la stagione: sia i punti di forza, sia le aree di miglioramento, focalizzandoci con grandi energie, idee e strumenti sul prossimo campionato di Serie B, categoria che conosciamo bene e che ho vinto due volte". Così Filippo Antonelli, Sporting Director del Venezia, è intervenuto questa mattina presso la sala stampa di Ca' Venezia per analizzare e rispondere alle domande dei giornalisti al termine della stagione sportiva 2024/25.