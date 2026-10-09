Dramma per Sira, figlia di Luis Enrique: coinvolta in un incidente stradale mortale in Spagna

Dramma per Sira Martinez, figlia di Luis Enrique, coinvolta in un incidente stradale mortale in Spagna. La 26enne, promessa dell'equitazione, era nell'auto guidata da un cavaliere brittanico, suo collega, che si è scontrata con una moto nella serata di giovedì nel comune di Oliva, nelle vicinanze di Valencia. Sira è rimasta illesa come il conducente dell'auto, mentre per il motociclista non c'è stato niente da fare. Al momento dell'arrivo dei soccorsi, i paramedici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.