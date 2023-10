Dramma al Maradona: trovato un tifoso morto dopo Napoli-Milan

LA TRAGEDIA

Il sostenitore è caduto dall'altezza di 20 metri: stava cercando di salire sugli spalti

© Getty Images Un uomo di 42 anni è stato trovato morto questa notte nei pressi dello stadio Maradona a Napoli, l'impianto che ha ospitato ieri sera la sfida tra gli azzurri di Garcia e il Milan di Pioli. Precisamente in un'area di parcheggio abbandonata vicino al settore ospiti colmo dei tifosi rossoneri. Lo spettatore, riferiscono i colleghi de La Repubblica, sarebbe caduto da una altezza di 20 metri nel tentativo di raggiungere gli spalti non passando dai consueti tornelli, bensì attraverso un cunicolo. La polizia e la Scientifica stanno lavorando sul caso da ieri sera per ricostruire l'accaduto: l'uomo deceduto sarebbe stato in compagnia di un amico.

Amico che ha confermato la prima ricostruzione: i due stavano cercando di arrivare in tribuna arrampicandosi senza pagare il biglietto. Quest'ultimo avrebbe poi desistito per via di una trave caduta che ostruiva il passaggio. La vittima residente a Bacoli, comune della città metropolitana di Napoli, sarebbe passata per prima, salvo poi cadere schiantandosi al suolo.

