DORIVAL: "RIVOLUZIONE DEL BRASILE ANCORA IN CORSO"

"Il lavoro è fatto, lo facciamo. Nessuno esce da un processo di cambiamento, che consiste praticamente nell'imparare a conoscere una nuova casa da zero, fino ad una percentuale soddisfacente. E quello che vedo è che le cose avanzano. Cambiano, anche se a volte la gente non vuole vederlo. Ma l'evoluzione è in corso. Arriva, si fa". Dorival Junior, allenatore del Brasile, cerca di mettere a tacere i malumori dopo il pareggio casalingo per 1-1 dei verdeoro contro l'Uruguay nel girone di qualificazione per i Mondiali 2026. "In Brasile siamo attenti ai risultati. È la realtà. Io, più di chiunque altro, lo so perché in tutti i club dove ho allenato, ho vissuto per i risultati. Grazie a Dio, ho sempre avuto qualcosa di buono. Nella maggior parte dei club che ho frequentato durante la mia carriera, penso di aver mantenuto le mie promesse perché si sono fidati di me, hanno creduto in me e allo stesso tempo, ho ricambiato ottenendo risultati", sembra difendersi l'allenatore. "Sono convinto che siamo ancora su una strada promettente e che i risultati saranno ancora migliori nei momenti in cui ne avremo bisogno ancora di più, dove saranno decisivi e definitivi", conclude il tecnico. Il Brasile è quinto nel girone molto dietro rispetto all'Argentina capolista con 25, alle spalle dell'Uruguay (20 punti), dell'Ecuador (19) e della Colombia (20). I verdeoro hanno 18 punti, soltanto due in più della Bolivia.