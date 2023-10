Donnarumma: "Vicini a Zaniolo e Tonali, ci dispiace molto. Sono ragazzi forti" 

NAZIONALE

Il portiere del Psg alla vigilia della sfida col Malta: "Concentrati sul campo, siamo dei professionisti"

Se per Spalletti "è giusto che Zaniolo e Tonali paghino in caso di irregolarità", Gianluigi Donnarumma, capitano dell'Italia, è molto più tenero davanti ai microfoni. Alla vigilia della sfida con Malta il numero uno mostra comprensione nei confronti dei due compagni: "Sono state ore difficili, siamo vicini a loro e ci dispiace - le parole dell'ex Milan -. Non ho avuto modo di parlarci ma sono due ragazzi forti. Stavamo creando un gruppo bellissimo. Ci dispiace molto".

"Quello che è successo non ci tocca: siamo professionisti e dobbiamo dare tutto in campo - ha aggiunto il portiere ai microfoni di Sky Sport -. Siamo super concentrati, la mano di Spalletti e del suo staff in allenamento si vede. La gara con Malta a Bari? E’ un pezzo di storia personale, lì ho debuttato con la maglia azzurra. Ci sono grandi emozioni, fa un grande effetto ritornarci e non vediamo l’ora di giocarci. Il pubblico ci darà una mano".