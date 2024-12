Ligue 1: il Psg vola in fuga con un poker, Monaco spedito a -10

Allo Stade Louis II è il Psg a ritagliarsi la prima grande occasione dell’incontro: è solo il 4’ quando Hakimi prova a sorprendere Kohn con una conclusione che si infrange sul palo. Due minuti più tardi è invece proprio il portiere svizzero a respingere un tentativo di Barcola, mentre dalla parte opposta è Ben Seghir a impegnare Donnarumma. La partita dell’estremo difensore dell’Italia finisce però già al 22’: Donnarumma viene infatti messo k.o. da Singo con un’involontaria, ma spaventosa, scarpata in pieno volto e Luis Enrique lo sostituisce a favore di Safonov. L’ex Milan lascia il campo con evidenti tagli su occhio e guancia destra, provocati dai tacchetti dell’avversario, mentre il terzino monegasco riceve solo un cartellino giallo. Il Psg risponde alla perdita riversandosi in attacco e al 24’ passa avanti, grazie al gol di Doué: decisiva è una giocata intelligente di Hakimi, bravo a ritagliarsi lo spazio per l’assist con una sterzata fulminea in area di rigore. L’ex Inter è tra i più ispirati e costringe Kohn a un’altra parata fondamentale in chiusura di primo tempo. Il Monaco si presenta quindi all’intervallo sotto di un gol, ma poi riesce a ribaltare completamente il risultato nel primo quarto d’ora della ripresa. Al 53’ Ben Seghir pareggia su rigore, provocato da un tocco di mano in area di Marquinhos, mentre Embolo batte Safonov con il gol che vale il 2-1 monegasco al 60’. Il vantaggio dei padroni di casa dura però solo quattro minuti: Dembélé ripareggia infatti i conti sul 2-2 con un tap-in al 64’. I colpi di scena non sono però ancora finiti: appena entrato in campo, Gonçalo Ramos trova all’83’ l’incornata vincente del 3-2. Nel recupero, c’è spazio anche per un altro palo colpito da Lee Kang-in, per l’espulsione di Adi Hütter e per il 4-2 finale di Dembélé. Il Psg vince così la sua seconda gara consecutiva in Ligue 1 e sale a quota 40 punti, confermandosi la capolista con 10 lunghezze di vantaggio proprio sul Monaco e sul Marsiglia: la squadra di De Zerbi ha però ora una partita in meno rispetto alle dirette rivali.