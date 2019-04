DONNARUMMA E PAQUETÀ: JUVE A RISCHIO

02/04/2019

Oltre al deludente pareggio contro l'Udinese, per Gattuso non arrivano nemmeno buone notizie dall'infermeria. Per Gianluigi Donnarumma (uscito quasi subito) problemi ai flessori della coscia destra. Per il brasiliano Lucas Paquetà, uscito da San Siro in stampelle, distorsione tibio tarsica alla caviglia destra, entrambi sono da valutare domani ma il recupero per il match di sabato contro la Juve sembra molto difficile.