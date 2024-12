Donadoni: "L'Atalanta è una delle squadre più forti in Italia. Può puntare allo scudetto"

Roberto Donadoni è sicuro: l'Atalanta ha tutte le carte per conquistare lo scudetto. L'ex ct della Nazionale ha spiegato la propria visione in un'intervista a Tuttosport: "L'Atalanta può ambire allo scudetto? Ormai l’Atalanta è indubbiamente una delle migliori squadre italiane e anche a livello internazionale hanno fatto un grande percorso, coronato dalla conquista dell’Europa League. Non hanno, a differenza degli altri, l’assillo di dover vincere il campionato per forza, ma tutte le potenzialità per giocarsela fino in fondo - ha sottolineato Donadoni -. Il segreto è Gasperini? Gasp ha fatto sempre molto bene nella sua carriera, anche in situazioni di emergenza. I risultati ottenuti in questi anni parlano da soli in suo favore. Gasperini è un allenatore bravissimo e ha fatto un grandissimo lavoro trovando alle sue spalle un club, che l’ha sempre supportato permettendogli di poter operare in un certo modo. Per un tecnico è fondamentale avere una società che ti appoggia e ti sostiene per lavorare al meglio".