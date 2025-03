Domenica ad Ancona 'Uniti nel sociale - un gol per il Salesi'

"Bella occasione di unire sport, politica e beneficenza - ha affermato il presidente del Consiglio regionale Dino Latini - per questo siamo orgogliosi di poter sostenere questa iniziativa". La presidente della Fondazione Ospedale Salesi ETS e direttore amministrativo dell'AOU delle Marche, dottoressa Cinzia Cocco, nel suo intervento ha tenuto a rivolgere il suo ringraziamento all'associazione NICO e alle Istituzioni, per l'organizzazione dell'evento che "unisce sport e solidarietà". "Il vostro prezioso supporto - ha detto - contribuirà a sostenere le nostre attività e i progetti volti all'umanizzazione delle cure e al miglioramento della qualità di vita dei bambini ricoverati presso il Dipartimento Materno Infantile Salesi dell'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche (AOU delle Marche). Ricerca scientifica, potenziamento delle attrezzature sanitarie, innovazione e sostegno ai bambini e alle donne nelle diverse età della vita, sono alcune delle numerose attività che la Fondazione Ospedale Salesi ETS mette in campo quotidianamente. "La solidarietà può fare la differenza - conclude Cocco - e grazie alla rete dei nostri partner sostenitori, della quale fa parte anche l'associazione NICO, continueremo a lavorare per contribuire all'eccellenza che caratterizza il Presidio ospedaliero Salesi dell'AOU delle Marche". Da parte loro, i rappresentanti del Comune di Ancona, il Vicesindaco Giovanni Zinni e l'assessora Orlanda Latini, si sono detti orgogliosi di poter ospitare un evento di questa portata e speranzosi rispetto ad una risposta positiva della cittadinanza. Auspicio condiviso da tutti i presenti che si attendono una grande affluenza di pubblico.