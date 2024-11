DJALÓ PUNGE LA JUVE: "FELICE DI AVER CAMBIATO"

Dal ritiro del Portogallo Tiago Djaló lancia una stoccata alla Juve. "È stata una questione di qualità. Senza voler sembrare arrogante, sono felice di aver cambiato il corso della mia carriera - ha spiegato il difensore centrale bianconero in prestito al Porto -. So che posso dare molto di più e sono grato per tutto ciò che ho ottenuto". "Prendere il posto di Pepe? L'importante è fare quello che so fare, dare il massimo e lavorare - ha aggiunto dopo aver debuttato in nazionale -. Devo solo ringraziare il FC Porto per l'opportunità che mi ha dato di tornare a competere".