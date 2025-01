Disordini a Martina Franca, daspo per ultras Virtus Francavilla

La Polizia di Stato ha individuato i due ultras della squadra di calcio Virtus Francavilla che, nel corso dell'incontro disputato allo stadio Tursi di Martina Franca (Taranto) il 3 novembre dello scorso anno contro la squadra di casa, avrebbero tenuto comportamenti violenti nei confronti del personale addetto alla sicurezza, anche con lo scopo di arrivare a scontrarsi con l'opposta tifoseria. Il questore di Taranto ha ritenuto opportuno l'emissione del Daspo per entrambi i tifosi per un periodo di tre anni con la prescrizione di comparire per un anno presso un ufficio di polizia durante ogni incontro di calcio della Virtus Francavilla. Le indagini svolte dal commissariato di Martina Franca, con la collaborazione dei poliziotti della questura di Brindisi, attraverso l'analisi delle immagini del circuito di videosorveglianza dello stadio martinese, hanno permesso di individuare i due tifosi brindisini di 34 e 20 anni che all'ingresso dello stadio avrebbero creato disordini. Il 20enne avrebbe colpito con un calcio uno steward impedendogli di proseguire il suo lavoro, per poi continuare nella sua condotta verso gli altri addetti alla sicurezza, anche con minacce. L'altro negli stessi momenti dell'aggressione avrebbe in modo violento tentato di entrare all'interno dello stadio cercando di eludere il controllo e opponendo una ferma resistenza nel mostrare il biglietto d'ingresso.