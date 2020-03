Dinho, la classe non basta: coppia omicida-ladro vince la sfida

Il carcere, dove si trova per possesso di passaporto falso, non ha fatto perdere a Ronaldinho la voglia di divertirsi con il pallone e di mettere in mostra la sua classe. Che questa volta però non è bastata per spuntarla nella sfida a calcio-tennis in coppia con un altro detenuto contro due ex poliziotti finiti dietro le sbarre del penitenziario del Paraguay per omicidio e rapina.