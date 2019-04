Diego Costa e i suoi fratelli: le squalifiche da record

12/04/2019

La squalifica di otto turni rimediata da Diego Costa priva l'Atletico Madrid del suo bomber sino a fine campionato, uno stop pesante che però non è da record: sono tanti i calciatori incappati in sanzioni da record, che fossero a giornate o a tempo. La più famosa è probabilmente quella di Cantona, in Italia ci ricordiamo dello scontro Materazzi-Cirillo e di Suarez ai Mondiali. Se però non vi dicono niente i nomi Brandao e Gimona, questa classifica è ciò che fa per voi...