Eusebio Di Francesco, tecnico della Sampdoria, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Sassuolo: "Lì ho vissuto anni indimenticabili, il più bello è stato quando siamo arrivati in Europa League con un progetto tecnico e una mentalità. In quegli anni siamo riusciti a creare una mentalità importante e noi dobbiamo essere bravi a entrare in questa mentalità. Come si reagisce alla sconfitta (0-3 all'esordio contro la Lazio, n.d.r.)? Si riparte dagli atteggiamenti. Non voglio vedere la mia squadra patire così tanto. Anche loro hanno perso la prima partita ma hanno un sistema di gioco ben collaudato. Mi ha sorpreso la nostra prestazione di domenica, hanno tutti voglia di dimostrare di essere diversi da quelli contro la Lazio. Cambio di modulo? Anche se fosse non lo direi, ma se manca la malizia il sistema di gioco conta poco. Io però devo trovare le soluzioni giuste nei momenti delicati".