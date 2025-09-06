Deschamps risponde al Psg: "Dembelé stava bene, non l'avrei mai rischiato"

Non si è fatta attendere la risposta del ct della Francia Didier Deschamps alle accuse da parte del Psg di mal gestione delle condizioni fisiche di Dembélé, finito ko contro l'Ucraina: "Se l'ho fatto scendere in campo è perché stava facendo bene, altrimenti non l'avrei mai rischiato. Inoltre si tratta dell'altra coscia rispetto a quella segnalata, anche se non ha sentito niente di così grave. Purtroppo per lui è successo, ma sarebbe potuto accadere a chiunque ed era di buon umore. Dal punto di vista medico non c'era alcun problema, io ho preso la mia decisione".