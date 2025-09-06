Lautaro Martinez: "Calhanoglu? È stato un malinteso, siamo tutti uniti"

Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, è tornato sulla polemica che lo ha visto coinvolto, al pari Hakan Calhanoglu subito dopo l'eliminazione dei nerazzurri dal Mondiale per Club. Così il Toro a France Football: "È stato un malinteso - le parole dell'argentino -. Alcune cose non mi sono piaciute; le mie affermazioni erano generiche e non erano rivolte specificamente a lui. Da capitano è quello che mi è venuto in mente in quel momento. Ad alcuni potrebbe piacere, ad altri no, ma poi ne abbiamo discusso con la squadra, l'allenatore e la dirigenza. E tutto va bene, tutto è stato chiarito. Siamo uniti. Anche il nostro nuovo allenatore ci sta aiutando molto. Faremo del nostro meglio per lui".