Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Dembelé va ko: è scontro tra il Psg e la Francia

06 Set 2025 - 09:53

Luis Enrique cade in bicicletta e si frattura una clavicola, Ousmane Dembelè si infortuna alla gamba destra poco dopo l'ingresso in campo nel secondo tempo di Francia-Ucraina. È stato un venerdì nero per il Paris Saint Germain, che in poche ore si è ritrovato con il tecnico costretto a operarsi e l'attaccante di punta che rischia di stare fuori a lungo. La notizia dell'incidente all'allenatore era stata data ieri sera sui social dal club - con un comunicato di poche righe in cui si si augurava anche buona guarigione allo spagnolo - e oggi si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni. Per quanto riguarda Dembelè, il giocatore ha lasciato la nazionale per rientrare in sede dove saranno fatti degli accertamenti, ma intanto il Psg ha accusato la federazione di aver mal gestito il giocatore, che aveva risposto alla convocazione pur non essendo al meglio. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:45
DICH NKUNKU (doppiata) 4/9 DICH

Nkunku "Mi piace fare il trequartista"

02:09
DICH JONATHAN DAVID post Romania DICH

David: "Juve competitiva in Italia ed Europa. Io e Vlahovic assieme? Sì"

01:43
DICH RASPADORI post Estonia DICH

Raspadori. "Bravi a tenere la testa nella gara e non innervosirci"

00:18
DICH GATTUSO su cellulare DICH

Italia, Gattuso e il cellulare misterioso: "Non me ne sono accorto"

01:06
DICH GATTUSO su approccio offensivo DICH

Italia, Gattuso: "Quando si alzerà il livello ci vorrà più equilibrio"

00:41
DICH GATTUSO POST ESTONIA DICH

Italia, Gattuso: "Grazie ai tifosi, ci hanno aiutato"

01:36
Quarantenni e dintorni

Quarantenni e dintorni

01:20
La Roma scopre Paratici

La Roma scopre Paratici

01:27
Bremer garanzia Juve

Bremer garanzia Juve

01:51
Milan, gli ultimi arrivi

Milan, gli ultimi arrivi

00:47
MCH NAZIONALE SUL CAMPO A BERGAMO MCH

L'Italia si prepara all'esordio a Bergamo: il walkaround allo stadio

01:40
DICH BARELLA VIGILIA ITA-EST 4/9 DICH

Barella "Ho giocato tutte le competizioni tranne il Mondiale"

02:16
DICH GATTUSO VIGILIA ITA-EST 4/9 DICH

"Non ho tempo per emozionarmi, troppe cose e troppe responsabilità addosso"

02:00
MCH ROMA-ROMA CITY MCH

Roma Roma City 8-0: tripletta di Paratici jr

00:21
MCH NKUNKU ODOGU 04-09 MCH

Milan,"bagno di folla per Nkunku e Odogu in centro a Milano

00:45
DICH NKUNKU (doppiata) 4/9 DICH

Nkunku "Mi piace fare il trequartista"

I più visti di Calcio

ATALANTA - Entrate: 108 mln - Uscite: 126 mln

Calciomercato: entrate e uscite dei 20 club di Serie A

DICH DONNARUMMA SU ITALIA DICH

Donnarumma: "Il talento c'è, abbiamo una Nazionale giovane ma che può crescere"

DICH PIO ESPOSITO NAZIONALE 1/9 DICH

Pio Esposito: "Mai stati dubbi sulla mia permanenza all’Inter"

DICH GATTUSO su approccio offensivo DICH

Italia, Gattuso: "Quando si alzerà il livello ci vorrà più equilibrio"

La rivoluzione di Gattuso

La rivoluzione di Gattuso

Le verità di Carraro: "Calciopoli nata da un mio errore, sbagliato lo scudetto all'Inter. Galliani torni al Milan"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:19
Napoli: Rrahmani costretto a uscire col Kosovo per un problema muscolare
10:03
Interisti scatenati con le nazionali: a segno anche Akanji
09:53
Dembelé va ko: è scontro tra il Psg e la Francia
23:12
Kean: "Gattuso ci ha dato la grinta che mancava. Avanti così"
23:10
Estonia, ct Henn: "Siamo andati a rotoli dopo i cambi dell'Italia"