Tensione a poco più di 3 ore dall'inizio di Lazio-Roma, derby della Capitale valido per la 32esima giornata del campionato di Serie A. Sono in corso, infatti, scontri tra la polizia e i tifosi laziali a Ponte Milvio. La polizia ha effettuato delle cariche dopo un tentativo, da parte dei tifosi biancocelesti, di forzare un blocco. In azione anche gli idranti.