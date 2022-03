Deloitte Football Money League 2022: il City è il club più ricco al mondo

Deloitte Football Money League 2022

Nella stagione 2020/21, i Citizens hanno visto alzare i ricavi a 645 milioni. Juve 9a, Inter 14a

Per la prima volta nella sua storia, il Manchester City è il club più ricco al mondo. E' quanto emerge dalla Football Money League 2022, lo studio annuale sui bilanci delle società di calcio varato ogni anno da Deloitte. Nella stagione 2020/21, i Citizens hanno visto una crescita dei ricavi del 17%, fino a 644,9 milioni, 4,2 mln in più del Real Madrid secondo. Il podio è completano dal Bayern Monaco. La Juve, nona, è la prima tra le italiane (433,5 milioni). Inter quattordicesima (330,9 milioni). Getty Images

Tra le prime trenta ci sono altre quattro italiane: Roma 23a, davanti all'Atalanta, Napoli 27° e Lazio e Milan a chiudere la Top 30 al 29° e 30° posto.

Secondo il report, i top 20 club per fatturato del calcio mondiale hanno messo insieme 8,178 miliardi di euro nella stagione 2020/21, in leggera crescita rispetto al 2019/20 (8,162 miliardi di euro). Quest’anno, così come quello scorso, i conti sono influenzati da un contesto economico e sociale fortemente condizionato dalla pandemia di COVID-19.

Il Napoli, che esce dalla top 20 della Money League, ha registrato un fatturato pari a 174,5 milioni, crollando in questo modo al 27° posto della graduatoria complessiva. Il club partenopeo è stato scavalcato da altre due italiane, che sono la Roma – con 190,4 milioni di fatturato – e l’Atalanta (187,6 milioni di euro nel 2019/20). Anche il Milan rimane fuori dalla Top 20, sempre trentesimo a quota 161,1 milioni di ricavi. I club rossoneri sono stati sorpassati addirittura dalla Lazio nella classifica relativa alla stagione 2020/21, con i biancocelesti che – grazie alla partecipazione alla UEFA Champions League – hanno potuto spingere i loro ricavi.