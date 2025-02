Definiti i gironi della 75a Viareggio Cup

La finale della 75ª Viareggio Cup si giocherà allo stadio dei Pini di Viareggio. Lo ha annunciato il sindaco Giorgio Del Ghingaro in occasione del sorteggio dei gironi del torneo maschile (in programma dal 17 al 31 marzo) e di quello femminile, la Viareggio Women's Cup giunta alla sesta edizione (17-21 marzo). L'impianto, chiuso dal 2018, si presenterà completamente rinnovato. Al torneo maschile partecipano 24 squadre della categoria under 18, divise in sei gironi da 4 (gruppo A: 1-2-3; gruppo B: 4-5-6): accedono agli ottavi le prime due classificate di ciascun raggruppamento più le due migliori terze di ciascun gruppo. La gara inaugurale verrà disputata lunedì 17 marzo allo stadio "Ferracci" di Torre del Lago. Al torneo femminile sono iscritte 6 formazioni: le vincitrici dei due gironi si qualificano per la finale in programma venerdì 21 marzo. Questi i gironi: gruppo A Girone 1: Fiorentina, Stella Rossa (Serbia), Imolese, Mavlon (Nigeria); Girone 2: Genoa, Internacional (Brasile), Perugia, Ijele (Nigeria); Girone 3: Sassuolo, Apia Leichhardt (Australia), Casarano, Magic Stars (Nigeria). Gruppo B Girone 4: Torino, Asteras Aktor (Grecia), Pontedera, Ojodu City (Nigeria); Girone 5: Sampdoria, Jóvenes Promesas (Spagna), Westchester United (Stati Uniti), Berekum Chelsea (Ghana); Girone 6: Rappresentativa Serie D, Rukh (Ucraina), Uyss New York (Stati Uniti), Olympique Thiessois (Senegal). Le gare del gruppo A si disputeranno lunedì 17, mercoledì 19 e venerdì 21 marzo. Le gare del gruppo B si disputeranno martedì 18, giovedì 20 e sabato 22 marzo. Per la Women's Cup Girone 1: Livorno, Westchester United (Stati Uniti), Milan; Girone 2: Rappresentativa LND, Spal, Juventus.