De Roon: "Atalanta più solida e completa ma Inter è ancora la più forte"

"Ci chiedono se giochiamo per lo scudetto: noi quella parola non la diciamo, ma è difficile negare che sei lì e usi clichè tipo 'E' ancora lunga...'. Ma arriverà un momento in cui dovremo dire: ecco i nostri obiettivi. Ancora no: io vedo ancora l'Inter come la più forte". Così Marten de Roon, pilastro dell'Atalanta di Gasperini, in una intervista alla 'Gazzetta dello Sport'. "I principi sono sempre gli stessi, oggi ci mettiamo ancora più gamba e fisicità. E quando tornerà Scamacca, avremo ancora più opzioni offensive: potrà essere importante se talvolta non dovessimo riuscire a giocare bene come stiamo facendo - ha aggiunto - Siamo molto più solidi. E completi. Contro l'Inter la linea a tre dietro era: io, Djimsiti e Ruggeri. Oggi con il recupero di Scalvini sono in sei-sette per tre maglie. E gli attaccanti hanno capito che il loro primo compito è difensivo: ci aiuta tanto".