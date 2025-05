De Luca: "Stop ai playout di B decisione da quarto mondo"

"Si tratta di una decisione vergognosa, sconcertante, da paese del quarto mondo, non da paese civile. Ci auguriamo che non facciano marchette a livello nazionale. Credo che la Salernitana debba combattere fino all'ultimo minuto. Saremo vicini alla squadra". Lo dice il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in merito alla sospensione dei playout di B per la vicenda Brescia Calcio. "In Campania - aggiunge - si sta determinando un clima di promozione di tutto lo sport. Il Napoli gioca venerdì e si gioca lo scudetto. Per quanto riguarda la Juve Stabia, devo ringraziare i tifosi, la società, perché hanno dimostrato di essere sportivamente, assolutamente, corretti. Hanno dato una mano, indirettamente, anche alla Salernitana per gli ultimi incontri. L'Avellino ha avuto la promozione. E' un momento molto bello per il calcio della regione Campania. Sarebbe davvero un delitto penalizzare con giochi romani la nostra squadra. A Brescia tutta la nostra solidarietà e il nostro affetto. Se hanno problemi, portino il campionato a 22 squadre e così ci stanno dentro tutti. Ma non è tollerabile quello che è accaduto".