De Laurentiis, proposta-shock: una Superlega basata sul merito

Aurelio De Laurentiis propone un campionato europeo per club in grado di generare introiti per 10 miliardi di euro e che sia, a differenza del progetto Superlega, basato sul merito. "Il sistema non funziona più", ha spiegato il presidente del Napoli in un'intervista al 'Daily Mail', "la Champions e l'Europa League non generano entrate sufficienti per i club per giustificare la partecipazione. Per essere competitivi, hai bisogno di avere più giocatori di alto livello. Questo significa che devi spendere di più, ma i premi in denaro delle competizioni europee non ne tiene conto", ha proseguito. "Ecco perché i club hanno bisogno di parlare tra loro per creare un torneo più moderno e che sia redditizio per tutti i partecipanti".