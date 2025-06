David Beckham insignito del titolo di 'sir' da Re Carlo III

L'ex capitano della nazionale di calcio inglese David Beckham, il premio Oscar Gary Oldman e il frontman degli Who Roger Daltrey sono stati insigniti del titolo di cavaliere nell'elenco delle onorificenze per il compleanno di Re Carlo III. Elaine Paige, la celebre cantante di musical, la scrittrice vincitrice del Booker Prize Pat Barker e l'ex ministra conservatrice Penny Mordaunt hanno ricevuto il titolo di dame, l'equivalente femminile del cavalierato. Queste onorificenze mirano a premiare le persone per il loro contributo alla vita britannica. Vengono assegnate due volte l'anno a celebrità e personaggi pubblici, nonché a persone comuni.