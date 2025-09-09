Dalla Svezia, Isak: "Non conoscete la verità, ma ora sono contento di essere al Liverpool"

Al termine della sconfitta della Svezia per 2-0 contro il Kosovo, Alexander Isak ha fatto chiarezza sulle ultime settimane di mercato, dalla rottura con il Newcastle al suo arrivo ai Reds: "Ci saranno anche altri momenti per parlare di questo, ma ci tenevo a precisare che gran parte delle cose che sono state dette nell'ultimo periodo non corrispondono alla realtà dei fatti. Dopo aver comunicato la mia volontà di cambiare maglia ho attraversato un periodo particolare, ma sono cresciuto molto mentalmente e sono contento di essere al Liverpool".