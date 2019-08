Tornato al Real Madrid per risollevare una squadra in piena crisi dopo l'addio di Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane sta faticando più del previsto in questo inizio di stagione tanto che per la stampa spagnola "non sarebbe più intoccabile". Nonostante le tre Champions vinte di fila, il mese di settembre, con cinque partite, a partire dallo scontro con il Villarreal e terminando con quelle contro Atletico e Siviglia, segneranno il futuro e il presente dell'attuale tecnico del Real Madrid. Nonostante una campagna acquisti faraonica (oltre 300 milioni spesi per i vari Hazard, Jovic, Militao e Rodrygo), in queste prime partite i migliori sono stati quei giocatori come Bale o James che erano inizialmente stati messi sul mercato.