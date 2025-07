"Modric compirà 40 anni a settembre. Ha giocato 930 partite in carriera e ha vinto sette campionati e sei Champions League. Ha persino spezzato il duopolio Messi-Ronaldo, aggiudicandosi il Pallone d'Oro dopo aver trascinato la Croazia alla finale dei Mondiali del 2018 - scrive il Guardian -. Adesso raramente rimane in campo per 90 minuti, non è partito titolare durante il Mondiale per Club e ha subito l'umiliazione di entrare in campo per il suo addio al Real Madrid, dopo la semifinale contro il Psg". "Avrebbe potuto ritirarsi cinque anni fa e rimanere comunque uno dei giocatori più rispettati nella storia del calcio, ma, con gli occhi puntati sui Mondiali della prossima estate, Modric ha scelto di trasferirsi al Milan - prosegue il quotidiano inglese affondando poi il colpo -. E conferma la Serie A come la patria indiscussa degli anziani, pur dotati".