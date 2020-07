Dal Pino non ha dubbi: "C'è l'ipotesi dello slittamento della prossima Serie A"

IL CALENDARIO

I dubbi sul prossimo campionato di Serie A sono molti: "Ci sono molte cose da affrontare, a partire dall'attuale protocollo sanitario, visto che se rimanesse tale è molto difficile disputare un'intera stagione con un tampone ogni 4 giorni. Bisogna definire nuove modalità applicabili e percorribili". Queste le parole del presidente della Lega calcio Paolo Dal Pino che poi ha parlato delle ipotesi sull'inizio del prossimo campionato: "Lunedì avremo una riunione sui calendari per stabilire esattamente la data. Al momento è il 12 settembre, ma stiamo cercando di riuscire a guadagnare un po' più di tempo per far riposare maggiormente le squadre. L'ipotesi che slitti esiste, poi vedremo di quanto".

Dal Pino ha poi affrontato un altro tema caldo: quello della presenza dei tifosi allo stadio: "Abbiamo presentato uno studio serio per indicare una via per la riapertura degli stadi ma al momento non siamo ancora riusciti ad avere pubblico. La sicurezza viene prima di tutto, ma trovo difficoltà nel vedere discoteche aperte e pensare che sabato sera a Torino, per la premiazione della squadra che ha vinto lo scudetto, non ci sarà nemmeno un tifoso. Alcune riflessioni vanno fatte. Nessuno ha chiesto stadi pieni, ma distanze mantenute e ingressi diluiti. Ci siamo sempre attenuti e sempre ci atterremo alle disposizioni del governo, ma mai ci fermeremo nel tentare di costruire un cammino per un ritorno alla normalità".