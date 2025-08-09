Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
LE AMICHEVOLI

Dal Milan alla Juve passando per Napoli, Atalanta, Roma, Lazio e non solo: super weekend di calcio

Il programma delle amichevoli di sabato e domenica: la Serie A scalda i motori

09 Ago 2025 - 08:27
© afp

© afp

Un super weekend di calcio, con tutte le big di Serie A in campo. E non solo. Dopo l'amichevole di ieri sera dell'Inter contro il Monaco, il sabato si con la Fiorentina di Pioli che alle 13.45 sfida in Inghilterra il Manchester United, mentre alle 15.30 sarà la volta dell'Atalanta che in Germania scende in campo contro  il Colonia. A seguire, alle 16 il Milan di Allegri di scena a Dublino il Leeds. Ma prima ancora Werder Brema-Udinese e Heidenheim-Parma alle 15.30, mentre Everton-Roma e Burnley-Lazio saranno in contemporanea con il match dei rossoneri. Stoccarda-Bologna alle 17, Rennes-Genoa alle 18 anticiperanno di 45 minuti il Napoli che alle 19 ospita il Girona a Castel di Sangro. In serata, invece, alle 21 il Torino affronterà il Valencia in Spagna mentre il Palermo festeggia i suoi 125 anni di vita incrociando il Manchester City. La giornata di domenica 10 non sarà da meno. Da Dublino, il Milan si sposterà nella capitale inglese per sfidare il Chelsea alle 16, mentre la Juventus di Tudor sarà ospite del Borussia Dortmund a partire dalle 17.30.

Leggi anche

Le amichevoli estive di tutte le squadre di Serie A: calendario e risultati

milan
juventus
lazio
fiorentina
roma
atalanta
amichevoli

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:33
Questa sera Monaco-Inter

Questa sera Monaco-Inter

03:31
MCH MONACO-INTER 1-2 con effetti MCH

L'Inter in 10 passa a Monaco con Lautaro e Bonny: gli highlights

00:50
MCH DE GEA E SIR ALEX MCH

De Gea con la Fiorentina ritrova Alex Ferguson

02:27
DICH INZAGHI PALERMO PRE MAN CITY DICH

Inzaghi prima di Palermo-City: "Grande giornata di sport"

02:20
MCH TRIPLETTA CR7 MCH

CR7 scatenato: tripletta nel 4-0 dell'Al-Nassr contro il Rio Ave

01:52
DICH PRESIDENTE CONI BUONFIGLIO 8/8 DICH

Coni, Buonfiglio: "Pronti e fiduciosi per Milano-Cortina"

01:47
DICH GOSENS FIORENTINA 8/8 DICH

Gosens: "Mi sento un leader, faremo una buona stagione"

01:49
La saga degli Esposito

La saga degli Esposito

01:31
Gigio tra i magnifici 30

Gigio tra i magnifici 30

01:32
Maestri del calcio

Maestri del calcio

01:33
Pronto il Parma di Cuesta

Pronto il Parma di Cuesta

01:32
Morata-Como, ci siamo

Morata-Como, ci siamo

01:32
Arthur-Juve story

Arthur-Juve story

01:28
Politano veterano

Politano veterano

01:43
Solo Mou scudetto subito

Solo Mou scudetto subito

01:33
Questa sera Monaco-Inter

Questa sera Monaco-Inter

I più visti di Calcio

Pallone d'Oro 2025, la lista dei 30 candidati: c'è mezzo Psg. McTominay, Lautaro e Dumfries gli "italiani"

Lookman è sparito

Lookman è sparito

PARTITELLA NAPOLI CASTEL DI SANGRO 7/8 MCH

Napoli, partitella a Castel di Sangro

Regina Baresi su Instagram: "Devo operarmi al cuore"

DICH INZAGHI PALERMO PRE MAN CITY DICH

Inzaghi prima di Palermo-City: "Grande giornata di sport"

Zeman sta meglio

Zeman sta meglio

Calcio ora per ora
Vedi tutti
Joan Gonzalez
12:50
L'ex Lecce Joan Gonzalez annuncia il ritiro a 23 anni: problemi al cuore
12:00
Milan, al via la vendita degli abbonamenti per i tifosi con disabilità
11:13
Pace fatta tra Barcellona e Ter Stegen, riavrà la fascia
Maresca
10:11
Chelsea, Maresca verso il Milan: "Situazione difficile per noi"
09:08
Dimarco: "L'Inter deve lottare per vincere tutte le competizioni"