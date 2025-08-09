Dal Milan alla Juve passando per Napoli, Atalanta, Roma, Lazio e non solo: super weekend di calcio

Un super weekend di calcio, con tutte le big di Serie A in campo. E non solo. Dopo l'amichevole di ieri sera dell'Inter contro il Monaco, il sabato si con la Fiorentina di Pioli che alle 13.45 sfida in Inghilterra il Manchester United, mentre alle 15.30 sarà la volta dell'Atalanta che in Germania scende in campo contro il Colonia. A seguire, alle 16 il Milan di Allegri di scena a Dublino il Leeds. Ma prima ancora Werder Brema-Udinese e Heidenheim-Parma alle 15.30, mentre Everton-Roma e Burnley-Lazio saranno in contemporanea con il match dei rossoneri. Stoccarda-Bologna alle 17, Rennes-Genoa alle 18 anticiperanno di 45 minuti il Napoli che alle 19 ospita il Girona a Castel di Sangro. In serata, invece, alle 21 il Torino affronterà il Valencia in Spagna mentre il Palermo festeggia i suoi 125 anni di vita incrociando il Manchester City. La giornata di domenica 10 non sarà da meno. Da Dublino, il Milan si sposterà nella capitale inglese per sfidare il Chelsea alle 16, mentre la Juventus di Tudor sarà ospite del Borussia Dortmund a partire dalle 17.30.