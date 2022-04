Da cameriere a Re del mercato: l'incredibile vita di un emigrante di successo

IL RICORDO

È stato uno dei procuratori più importanti della storia recente del calcio mondiale

Carmine Raiola, conosciuto da tutti come Mino, nasce a Nocera Inferiore il 4 novembre del 1967. Quando ha un anno di vita la sua famiglia si trasferisce in Olanda, ad Haarlem, per dedicarsi alla ristorazione. Fin da giovanissimo aiuta i genitori facendo il cameriere, attività che non gli impedisce di diplomarsi al Liceo e iniziare a frequentare la facoltà di Giurisprudenza. Getty Images

E attività che, complice una battuta di Mihajlovic, lo segnerà per sempre con il soprannome di "pizzaiolo" anche se, come dirà in seguito lui: "Non ho fatto una sola pizza in vita mia. Non so nemmeno come farla. Ma ho portato molte pizze agli ospiti del ristorante dei miei genitori“. Dotato di un'intelligenza fuori dal comune, è particolarmente portato all'appredimento delle lingue (addirittura 7 quelle conosciute: italiano, olandese, inglese, tedesco, spagnolo, francese e portoghese). La passione per il calcio lo porta, dopo aver giocato nelle giovanili dell'Haarlem, a diventarne responsabile a 20 anni prima di ricoprire la carica di direttore sportivo del club olandese e fondare una società di intermediazione. Da lì prende il via la sua carriera nel mondo dei procuratori di calcio.

La svolta arriva nel 1992 quando porta Bryan Roy al Foggia, un anno prima di fare da mediatore nella trattativa tra Ajax e Inter per Dennis Bergkamp e Wim Jonk. Diventa agente Fifa e fonda la società Sportman, con sede a Montecarlo. Inizia così la scalata al calcio di massimo livello con la procura di campioni come Nedved, Ibrahimovic, Pogba, Balotelli, Verratti, Donnarumma, de Ligt e Haaland. Secondo Forbes Raiola, nel 2020, si piazza al quarto posto al mondo tra i procuratori con un fatturato da 84,7 milioni di dollari avendo chiuso affari per 847,7 milioni di dollari. Non particolarmente amato dai dirigenti dei club, ha fatto la fortuna sua e dei suoi assistiti e resterà per sempre nella storia del calcio.