D'Aversa: "Lecce come Leicester? Non esiste. Occhio a una Juve rabbiosa"

VERSO JUVENTUS-LECCE

Il tecnico dei salentini alla vigilia del match allo Stadium: "I bianconei candidati allo scudetto"

© Getty Images Il Lecce è la grande sorpresa, o meglio, rivelazione di questo inizio di stagione, imbattuto e terzo in classifica con 11 punti. Uno in più della Juve che i salentini affronteranno domani sera allo Stadium. Per i ragazzi di D'Aversa l'occasione di scrivere un pezzo di storia del club giallorosso: "Loro partiranno forte, stante anche il risultato negativo ottenuto contro il Sassuolo" ha pronosticato in conferenza stampa il tecnico dei pugliesi. "Normale che affrontiamo una squadra forte, una delle candidate alla lotta scudetto. Di certo saranno arrabbiati per la sconfitta subita, noi dovremmo essere concentrati al massimo perché spingeranno tanto".

Una gara affascinante, che mai che il Lecce avrebbe sognato di giocare potendo guardare dall'alto in basso i bianconeri: "Non mi stancherò mai di dire che è bello ed è giusto che ci sia entusiasmo" ha concluso D'Aversa. "Questo non deve trasformarsi in euforia. Il tifoso è libero di sognare, ma noi dobbiamo mantenere alta la concentrazione. Io guardo le statistiche e stiamo migliorando determinati dati negativi. Sono arrivati risultati positivi in virtù di un giusto atteggiamento. Ho sempre trovato entusiasmo e questo ci deve aiutare. Noi come il Leicester? Il Leicester aveva introiti totalmente diversi, credo il Lecce abbia ricevuto decisamente meno… sono paragoni che non possono esistere. Non possiamo pensare di essere più bravi della Juventus, quindi dobbiamo essere determinati e vogliosi".