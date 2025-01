Curva Inter, Beretta: "La morte di Belardinelli la scusa per iniziare a comandare"

Soccorsi inutili. A causa delle ferite riportate nell'incidente, quella stessa sera Belardinelli muore infatti in ospedale. Morte che segna un nuovo avvicendamento ai vertici della Nord. Beretta chiede un ruolo di rilievo al capo dei Boys Mirko Piovella, arrestato poi proprio per gli scontri di Santo Stefano, e dopo una risposta negativa insieme a Boiocchi studia il modo per prendere il comando. "È un casino, come è successo che tutti i responsabili dei gruppi non c'erano? Erano tutti al baretto, voi eravate allo sbaraglio, poteva essere una strage", dice Boiocchi a Beretta. "Allora ho capito che Boiocchi voleva prendere il controllo, però aveva bisogno di una scusa ed entro in gioco io, io avevo fatto l'azione, allora gli serviva il veicolo per prendere il potere", spiega ancora Beretta. "Guarda, prendiamo in mano questa situazione io e te, tu fai il frontman e io sto dietro in caso di problemi - riferisce Beretta raccontando l'evolversi della situazione e dell'accordo con Boiocchi -. Faremo una riunione con tutti i capigruppo, li sollevo dall'incarico e prenderemo in mano la situazione noi". Ed è proprio così che poi andrà. "Tutti erano in cerchio davanti al Baretto, lui espone la problematica e li solleva tutti dall'incarico, non dice una parola a nessuno, qua stai parlando proprio della malavita, capito? Hanno abdicato e noi abbiamo preso in mano la situazione", ha concluso Beretta.