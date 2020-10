CTS, si va verso la quarantena ridotta e un solo tampone negativo

ANCHE PER LO SPORT

Il Comitato Tecnico Scientficio ieri si è riunito per fare il punto sulle nuove misure per contenere la pandemia di Covid-19, provvedimenti che dovrebbero entrare in vigore con il nuovo DPCM atteso per giovedì e che varrebbero anche per gli sportivi professionisti. Si parte dalla quarantena ridotta da 14 a dieci giorni (cosa che consentirebbe, per esempio, a Bastoni di rientrare per il derby) ma ci sono novità anche per gli asintomatici che non riescono a negativizzarsi.

In questo particolare caso le nuove linee guida "libereranno" i positivi senza sintomi dopo 21 giorni. Una volta positivo, il soggetto asintomatico farà dieci giorni di quarantena e un secondo tampone. Se risulta positivo, altri sette giorni di isolamento e ulteriore test. Se il tampone darà un altro risultato positivo, altri quattro giorni di quarantena e nuovo tampone. Se anche questo sarà positivo, il soggetto - che per tutti i 21 giorni deve essere rimasto asintomatico - potrà comunque uscire di casa visto che studi internazionali affermano che dopo venti giorni la carica virale è talmente bassa che il soggetto non è più in grado di infettare.

Di fatto, un calciatore potrà scendere in campo anche se positivo e asintomatico dopo 21 giorni.

Infine, non sarà più necessario il doppio tampone negativo per certificare la guarigione di un soggetto negativo: ne basterà soltanto uno, in modo da ridurre la richiesta di tamponi ed eseguirli su più persone.