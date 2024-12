Cristiano Ronaldo top scorer all time, in Brasile è polemica

Cristiano Ronaldo protagonista, a Dubai, della cerimonia di consegna dei premi 'Global Soccer Awards', in cui l'asso portoghese ha ricevuto due riconoscimenti: uno come miglior giocatore dei campionati del Medio Oriente e l'altro come "Top Goal Scorer of All Time", ovvero miglior cannoniere di ogni tempo. Su quest'ultimo premio però c'è stato già chi ha avuto modo da eccepire, visto che, è stato detto a Dubai, CR7 ha segnato 934 gol e in Brasile fanno notare che sia Pelé che Romario hanno superato quota mille.