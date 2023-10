Cristiano Ronaldo Jr pronto a esordire con l'Under 15 dell'Al Nassr

L'EREDE DI CR7

Il figlio del fuoriclasse portoghese si è trasferito in Arabia Saudita, deciso a far il proprio debutto nel campionato giovanile della Saudi League

Cristiano Ronaldo Jr è pronto a seguire le orme del papà. Il giovane talento portoghese ha seguito l'asso dell'Al Nassr entrando a far parte della giovanili del club arabo. Il giovane atleta classe 2010 non ha mai nascosto la propria passione per il calcio mettendosi in luce anche alla Juventus ai tempi in cui il padre vestiva la maglia bianconera mostrando tutto il proprio talento. Con l'Under 9 piemontese Ronaldo Jr ha disputato 23 partite con 58 gol e 27 assist.

Numeri che fanno pensare al talento del cinque volte vincitore del Pallone d'Oro e che si sono rivisti anche al Manchester United e nell'Academy del Real Madrid, tanto da spingere CR7 a pensare di promuovere il figlio nella categoria superiore.

Come riportato da "Al Arabiya" l' "enfant prodige" sarebbe pronto ad approdare all'Under 15 bruciando così i tempi e facendo il proprio esordio nella giornata di venerdì 20 ottobre, rigorosamente con la maglia numero 7. Una cifra che in futuro potrebbe ereditare dal genitore il quale un giorno vorrebbe disputare insieme a lui un match professionistico, uno scenario che potrebbe realizzarsi nel 2026 quando Cristiano Jr avrà compiuto sedici anni e l'ex bomber bianconero quaranta.

Dopotutto l'intenzione di allungare il contratto con l'Al Nassr sino al 2027 c'è tutta e i sostenitori non mancano, a partire dalla nonna Dolores che al tempo stesso non vuole mettere eccessive pressioni sul nipote. "È un bambino diverso, ma migliore di Ronaldo alla sua età perché sta imparando da suo padre e è già migliore perché ha un insegnante speciale. A volte beve soda e mangia patatine, sa che non mi piace. Gli dico che dopo le partite deve riposare in acqua fredda e non gli piace".

