Cristiano Ronaldo ci ripensa: telefona al ministro saudita per chiedere scusa dopo l'espulsione

LA RISOLUZIONE

Il fuoriclasse lusitano avrebbe chiamato il rappresentante del governo saudita per farsi perdonare il brutto episodio

Prima il brutto gesto, poi le scuse al cospetto del ministro dell'Arabia Saudita. Questo è Cristiano Ronaldo, prendere o lasciare verrebbe da dire. Un giocatore pieno di talento, ma che, come confessato dal suo allenatore Jorge Jesus, non sarebbe abituato a perdere. Il fuoriclasse lusitano si è reso protagonista di una brutta vicenda di campo durante la semifinale di Supercoppa d'Arabia durante la quale il calciatore dell'Al Nassr ha rifilato una gomitata a un avversario venendo prontamente espulso.

Vedi anche Calcio estero Furia CR7: rabbia contro gli arbitri, gestacci all'uscita dal campo. E un tifoso lo bacia Alquanto in disaccordo con il direttore di gara, più volte schernito dal portoghese con una serie di applausi sarcastici, il portoghese stato sanzionato con due turni di squalifica e una multa da 20 mila riyal che probabilmente lo hanno condotto sui propri passi. Secondo quanto riferito da Arriyadiyah Ronaldo avrebbe telefonato al Ministro dello Sport saudita, Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, per chiedere scusa per quanto accaduto. Non è la prima volta che ciò accada e probabilmente non sarà nemmeno l'ultima, tuttavia nel frattempo Cristiano Ronaldo è tornato a pensare al campo lasciandosi alle spalle le critiche subite.