"Ci sono molti giocatori con cui avrei voluto giocare. Ne scelgo uno del mio paese, scomparso qualche anno fa: Eusebio". In un'intervista rilasciata al canale Youtube di Soccer.com Cristiano Ronaldo si racconta e rivela che avrebbe voluto scendere in campo insieme al fuoriclasse del Benfica, scomparso nel 2014. "E' uno dei simboli del Portogallo, era una persona straordinaria - ha proseguito - Sarebbe stato bello giocare con lui in Nazionale". L'attaccante della Juventus ha svelato poi come è nata l'esultanza del 'siuuuu'. "Ero negli Stati Uniti, abbiamo giocato contro il Chelsea, ho segnato, corso, saltato e urlato 'siuuu' - ha raccontato - E' stata una cosa naturale e da allora ho iniziato a farla. Quando incontro i tifosi mi ricordano quell'urlo".