Cristiano Ronaldo a Lisbona tra rimpianti Champions e questioni familiari

Cristiano Ronaldo a Lisbona: non c'entra il mercato (qualcuno aveva voluto accostare la sua visita nella capitale portoghese alla presenza in città del Psg) né tantomeno la Champions. Solo questioni personali, familiari. Fatto sta che oggi l'attaccante della Juve (assieme alla compagna Georgina) era nella sua città calcistica d'adozione, sede della Final Eight della massima competizione continentale che CR7, va da sè, avrebbe voluto vivere da protagonista. Nulla da fare invece vista l'eliminazione agli ottavi della sua Juve da parte del Lione. Una delusione pesante da smaltire per il portoghese che oggi ha fatto di tutto per difendere la sua privacy, depistando cronisti e telecamere. Probabile che ora prosegua la sua permanenza in patria (a Madeira) prima di fare ritorno a Torino per iniziare la nuova stagione e riprendere la caccia alla coppa tanto amata.