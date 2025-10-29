Crisi viola: "Fischi e contestazione a San Siro per la Fiorentina"

La sconfitta contro l'Inter, la quinta in nove partite che vale il penultimo posto in classifica, ha portato ad una contestazione da parte dei 660 tifosi viola nel settore ospiti a San Siro. Dopo il triplice fischio dell'arbitro Sozza, quando la squadra di Stefano Pioli si è diretta in campo sotto lo spicchio dei propri supporter, dal terzo anello del Meazza sono partiti sonori fischi, conditi da cori eloquenti come "fuori le p..." e "rispettate la nostra maglia". Il tutto mentre poco prima la Curva Nord interista aveva omaggiato l'ex Edin Dzeko con cori e applausi, con il centravanti bosniaco che ha ringraziato i suoi ex tifosi. Nel finale di partita, invece, dal tifo organizzato nerazzurro era partito il coro "Pioli is on fire" per schernire l'attuale tecnico viola con la canzone che veniva cantata dai tifosi del Milan quando l'allenatore sedeva sulla panchina rossonera.