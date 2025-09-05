Logo SportMediaset
Cremonese, Zerbin: "Qui per Nicola"

05 Set 2025 - 14:45

 "Il mio arrivo a Cremona è legato molto alla scelta dell'allenatore. Conoscevo bene il mister e sapevo che con lui avrei potuto esprimermi al meglio. Inoltre, la società mi aveva prospettato obiettivi chiari e un progetto concreto. Le promesse sono state mantenute, lo dimostra la rosa competitiva che è stata allestita", dice Alessio Zerbin sul perché abbia scelto la Cremonese fin dall'inizio dell'estate. L'esterno destro racconta i primi mesi in grigiorosso, partendo dalla presenza di Davide Nicola in panchina. Il giocatore, che in carriera ha ricoperto più posizioni sul fronte offensivo, oggi sta trovando stabilità sulla fascia destra. "Mi trovo bene in questo ruolo, sto imparando ad adattarmi sempre di più. Nicola mi chiede di essere incisivo, di provare ogni volta a lasciare il segno con una giocata determinante. È una responsabilità che mi stimola e che cerco di onorare in ogni partita". Tra le novità più emozionanti della sua esperienza c'è la possibilità di condividere lo spogliatoio con un campione assoluto come Vardy. "Giocare con lui è un privilegio. Tutti sappiamo cosa rappresenti per il calcio moderno. Si è presentato con grande umiltà, mettendosi subito a disposizione. È un esempio per tutti noi". Zerbin, però, non perde di vista la concretezza: "Il nostro obiettivo resta la salvezza. Non possiamo permetterci di guardare oltre. Dobbiamo raggiungere il prima possibile la quota che ci garantisca tranquillità. Solo dopo, eventualmente, potremo pensare a qualcosa di diverso. Per ora serve concentrazione e spirito di sacrificio".

